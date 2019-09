La campagna cinese di Angela Merkel

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nel corso dei suoi 14 anni da cancelliera,ha compiuto ben 12 viaggi istituzionali in Cina, ma mai nessuno è stato critico e delicato come quello di oggi. Il motivo è tutto economico: Berlino è il primo partner commerciale europeo di Pechino, e la sua economia è a un passo dalla recessione. Oggi più che mai, ha bisogno di ampliare la sua presenza sul redditizio mercato, senza tuttavia rinunciare a tutelarsi su settori strategici e sensibili come le telecomunicazioni, come del resto ha appena fatto anche l’Italia attivando il golden power sul 5G.La cancelliera si trova in una posizione di equilibrio precario: da un lato deve convincere Pechino a una collaborazione economica sempre più stretta, e dunque ad aprire i suoi mercati; dall’altro deve fare i conti con la guerra commerciale tra Usa e Cina e le pressioni di ...

