In palio un Oculus Rift S al miglior pilota virtuale di Esportseries net

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sta per ripartire la nuova stagione di.net, il portale italiano dedicato al simracing di alto livello che già dalla stagione scorsa collabora Eurogamer.it nell'organizzare campionati su Assetto Corsa, e già dalla stagione in arrivo inizierà ad esplorare anche Assetto Corsa Competizione. I preparativi sono quindi in fermento, così come le sponsorizzazioni che renderanno ancora più competitivi i campionati in programma già presentati nel mese di agosto. La prima è quella difrom Facebook, la multinazionale che già da qualche anno è all'avanguardia nella realizzazione di visori per la realtà: proprio l'S e l'Quest, usciti sul mercato da pochissimi mesi, rappresentano un nuovo salto in avanti a livello tecnologico in termini qualità visiva e facilità d'utilizzo.IlS in particolare, di cui a breve pubblicheremo la recensione completa su ...

Eurogamer_it : Un imperdibile #OculusRiftS in palio? Solo nelle competizioni - EsportseriesN : In palio un Oculus Rift S per l’intera stagione 2019-2020! La nuova stagione di @esportseries_official è alle port… -