Forteto | Regione Toscana rinuncia a chiedere risarcimenti alla coop teatro degli abusi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Non è una resa ma poco ci manca. Larinuncerà aerativa il, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della, Enrico Rossi, che ha deciso di nonil risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ha spiegato, “un’azione di questo tipo la esporrebbe a pesanti difficoltà operative”. Se laerativa non sarà coinvolta, però, la Giunta regionale ha deciso di intentare una causa civile eun maxirisarcimento di 5 milioni di euro a 23 persone, in primis proprio Fiesoli, condannate in primo grado (ma prescritte) o con sentenza di appello per i maltrattamenti e le violenze sessuali nei confronti dei minori. Martedì Rossi ha anche ...

