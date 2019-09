Elezioni in Umbria | Salvini ufficializza la candidatura di Donatella Tesei | “Farà bene”

Elezioni in Umbria - Salvini ufficializza la candidatura di Donetalla Tesei : “Farà bene” : "La senatrice Tesei ha fatto bene il sindaco, potrà fare ancor meglio la presidente di questa splendida Regione", così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di Donatella Tesei, candidata per il centrodestra in corsa per le Elezioni regionali in Umbria, che si terranno il prossimo 27 ottobre.Continua a leggere

Governo - De Micheli (Pd) a Radio24 : “Replichiamo alleanza col M5s a livello locale - partiamo da Elezioni in Umbria” : “Sì, il dialogo è avviato“. È la risposta di Paola De Micheli, vicesegretaria del Partito democratico, a 24Mattino, su Radio24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella, alla domanda su una possibile replica su base locale di un’alleanza col M5s. “I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Pd ha dato una grande disponibilità, c’è ...

Elezioni Umbria - il candidato civico del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini (Pd) : “Sì al dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...

