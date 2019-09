È morto Mugabe | che prima liberò poi distrusse lo Zimbabwe

morto Robert Mugabe - ex Presidente dello Zimbabwe : da eroe dell’indipendenza a dittatore : È Morto all’età di 95 anni Robert Mugabe, ex Presidente dello Zimbabwe. Dal 1980 al 2017, anni durante i quali è stato alla guida dello Zimbabwe, Mugabe è passato da eroe dell’indipendenza a despota responsabile del collasso economico del suo Paese. Le sue dimissioni sono avvenute nel 2017, sotto la pressione dei militari. Poi nell’arco di due anni, la notizia della sua scomparsa. Quando prese le redini dell’ex Rhodesia – ...

