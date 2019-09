Domenica In | Orietta Berti nel cast fisso | Romina Power torna come ospite

Fonte : gossipetv

(Di venerdì 6 settembre 2019)In con Mara Venier Tutto pronto per la nuova edizione diIn, condotta ancora una volta da Mara Venier. Il programma tornerà in onda15 settembre ma ci saranno poche novità rispetto allo scorso anno. Tra queste la presenza fissa diche, dopo le … L'articoloIn,nelproviene da Gossip e Tv.

damy85twit : Ciò significa che non sarà nel cast della nuova stagione di #chetempochefa... ?? Domenica In: Orietta Berti nel cast… - AndreaFilocomo : RT @GPasqui: Domenica In: Orietta Berti nel cast fisso della nuova edizione - _DAGOSPIA_ : SORPRESA A-MARA PER FAZIO! LA VENIER SCIPPA LA BERTI A FABIOLO, LA CANTANTE NEL CAST DI DOMENICA IN… -