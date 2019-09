Bimbo di 8 anni aggredito da un puma | si salva per miracolo | “Gli ho infilato un bastone

Straniero accoltella Bimbo di 10 anni per strada : il piccolo rischia di perdere l'uso del braccio : Il 22enne, affetto da disturbi mentali, si trova ora recluso in una struttura. Operato all'ospedale di Brescia, il bambino potrebbe non recuperare l'uso dell'arto. Non si tratta dell'unica vittima dello Straniero Federico Garau ? Luoghi: Mantova

Ha forti dolori di pancia - Bimbo di 3 anni muore in casa : dramma a Belluno : Il piccolo è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore in casa a Valle di Cadore. Sembra che avesse forti dolori al ventre. Un malessere che aveva già accusato nei giorni precedenti e per il quale era già in cura. Maggiori certezze arriveranno solo dai risultati dell'autopsia già disposta dalla magistratura.

Dramma a Parma : 37enne muore schiacciato dal furgone del latte - ferito Bimbo di 4 anni : La vittima è stato scaraventato fuori dall'abitacolo del mezzo che guidava ed è stato infine schiacciato e ucciso. Nel terribile schianto sono rimasti feriti anche due minorenni che viaggiavo con l'uomo sul furgone: si tratta di un ragazzo di 17 anni e un bambino di 4 anni, entrambi portati in ospedale ma non in pericolo di vita.Continua a leggere

Bari paura in centro - scompare Bimbo di 9 anni - era con la madre a Dok a fare la spesa : Nel primo pomeriggio di oggi è scomparso un bimbo di 9 anni a Bari. Il bimbo era con la madre a fare la spesa al supermercato Dok di via Melo. In pochissimi minuti si sono perse le tracce del piccolo. L’allarme si è subito diffuso e a darlo è stata la madre che ha contattato subito le forze dell’ordine. Il piccolo si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Sono in corso pattugliamenti delle forze dell’ordine. Il bimbo , ...

Bimbo di 6 anni muore schiacciato da cisterna d'acqua nel salernitano : Un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua che lo ha investito, in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno L’incidente si è verificato poche ore fa nell’abitazione della famiglia del bambino. Vana si è rivelata la corsa all’ospedale di Polla. Ancora non chiara la dinamica dell’accaduto.Secondo le poche notizie filtrate sembra che la ...

Smantellata banda di narcotrafficanti in Calabria. Usava Bimbo di 8 anni : Ricorreva persino a un bimbo di otto anni, figlio di uno dei boss, una banda di narcotrafficanti operante fra Gioia Tauro e Rosarno Smantellata con un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. È stata data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'organizzazione era strutturata in ...