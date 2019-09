Auto sulla folla a Berlino | almeno quattro morti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un’ha investito a folle velocità diverse personeInvalidenstrasse, a, in Germania. Sono mortepersone, tra cui un neonato, e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’incidente è avvenuto alle 19. A bordo dell’- riporta la Bild - c’erano due persone. La polizia indaga, al momento è trattato come grave incidente stradale e non atto di terrorismo.Secondo le prime informazioni una Porsche avrebbe travolto unadi passanti. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Ancora non chiare le circostanze dei fatti, mentre la zona è chiusa al traffico per accertamenti.La polizia ritiene che l’uomo potrebbe aver perso il controllo dell’, a causa dell’alta velocità.

Adnkronos : Auto sulla folla a #Berlino, almeno 4 morti - Agenzia_Italia : Auto sulla folla a #Berlino, almeno 4 morti tra cui un neonato. Al momento non si indaga per terrorismo. - emergenzavvf : #Maltempo, decine di interventi svolti dai #vigilidelfuoco per le forti piogge che da #oggi #31agosto hanno colpito… -