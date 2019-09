Adolescenti a rischio suicidio | accessi al Bambino Gesù aumentati di 20 volte

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza alè in calo, rileva Istat, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli. Aldi Roma, “le richieste urgenti in Pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20in 8 anni: si è passati dai 12 casi del 2011 ai 237 del 2018. Tra questi anche bambini di 10-11 anni, per autolesionismo e tentato. Lo scorso anno, sempre in Pronto soccorso – riferiscono dalla struttura – sono state effettuate quasi 1.000 consulenze neuropsichiatriche, con un aumento del 24% rispetto al 2017“. Nella Giornata mondiale di prevenzione del, il 10 settembre, a Roma l’ospedale pediatrico della Santa Sede dedica a questi temi ...

