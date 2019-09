FERRARA ALLAGAMENTI A CAUSA DEL NUBIFRAGIO.Strade come fiumi. Qui siamo in via Palestro.Video di Marika ...

Mostra del Cinema di Venezia - Waiting for the barbarians : come annullare due attori Johnny Depp e Mark Rylance (già premio Oscar) : Prendi due attori di peso come Johnny Depp e Mark Rylance. Annullali appiattendoli come figurine in un’atmosfera meditabonda di un impalpabile altrove della storia. Poi condisci il tutto con una pesante metafora sull’invasione barbarica dello straniero. Il risultato, ai limiti del vorrei ma certo che posso, è Waiting for the barbarians, il film diretto dal colombiano Ciro Guerra che chiude il Concorso di Venezia 76. Con un’allusione piuttosto ...

Spagna - epidemia di listeriosi per carne contaminata : 215 casi confermati - anche 3 aborti e 2 morti fetali : In Spagna salgono a 215 i casi confermati di listeriosi causati da carne contaminata, mentre sono 66 i casi probabili e 71 quelli sospetti. Lo ha riferito il Centro di coordinamento delle emergenze e allerte sanitarie (Ccaes) che fa capo al ministero della Salute, in merito all’epidemia che ha colpito soprattutto l’Andalusia con 207 casi confermati, per il 58% donne. Oltre ai tre decessi confermati (in persone anziane), nel bilancio ...

Pronto al lancio Hazzaa Ali Almansoori - il primo cosmonauta degli Emirati Arabi ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale : Di nuovo tempo di lanci spaziali in Russia e quindi, si ripetono i rituali che precedono la partenza di una navetta Soyuz alla volta della Stazione Spaziale Internazionale come la deposizione delle rose sulle tombe di Yuri Gagarin, primo uomo nello Spazio e Sergei Korolev, padre della cosmonautica russa. La Navetta Soyuz Ms-15 dovrebbe partire per lo Spazio il 25 settembre 2019, con una particolarità; l’equipaggio della Expedition 61/62 è ...

Vuelta a España - le pagelle della tredicesima tappa : sloveni dominanti - Valverde coriaceo - Lopez bocciato : Dominano incontrastati Primoz Roglic e Tadej Pogacar nella 13esima tappa della Vuelta a España 2019. I due sloveni staccano tutti sull’Alto de Los Machucos col primo che guadagna secondi preziosi su Valverde e addirittura un minuto su Miguel Angel Lopez e il secondo, invece, che vince un’altra frazione in quest’edizione del grande giro spagnolo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della frazione odierna con le ...

"Atlantia? Revisione - non revoca" Il Pd difende la ministra De Micheli : IL CASO ESPLOSO SU AFFARITALIANI.IT/ Il Partito Democratico fa quadrato attorno alla ministra Paola De Micheli, dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle sulle concessioni autostradali e, in generale, sulle infrastrutture. "Il programma di governo è chiaro e inequivocabile: parla di Revisione... Segui su affaritaliani.it

Digitale e nuovi negozi : oltre che sui mattoncini Lego punta sul mattone : Si credevano invincibili e sono state spazzate via in pochi anni: Nokia, Kodak, Toys R Us. Poi c'è chi si è accorto che tenere la posizione non è un'opzione: o si cambia o si scompare. Lego, dopo la crisi del 2017, si sta ricostruendo cercando il giusto incastro tra mattoncini e Digitale. Da un lato sta investendo su nuovi prodotti che non si toccano: film, e-commerce, videogiochi. Dall'altro sta espandendo la propria rete di negozi fisici, ...

De Micheli : la Tav si farà - il nodo è sciolto : De Micheli: La Tav "si' fara'. Ovviamente e' un dossier che ha avuto un percorso faticoso in questi quattordici mesi

Le auto di «Mindhunter» : i modelli avvistati nella serie Netflix : AAA, cercasi le auto di Mindhunter. "Tenere parcheggiata la tua auto d’epoca per 12 ore ti frutterà 175 dollari. Non la devi guidare e non sarà danneggiata, nessun problema, la devi solo parcheggiare". Questo è l’annuncio che è stato pubblicato sui social e sui giornali locali di Pittsburgh, Pennsylvania a metà ottobre 2016. La ricerca di auto prodotte tra il 1960 e il 1980 è stata inserita ...

Ifa 2019 : le novità di Qualcomm per espandere il 5G : Qualcomm QTM527 mmWave antenna module L’obiettivo è abilitare l’accessibilità al 5G a oltre 2 miliardi di utenti potenziali a livello globale nel 2020. Per questo, Qualcomm accelera la commercializzazione delle tecnologie per le reti di quinta generazione su larga scala con diverse versioni delle piattaforme mobili System on a circuit Snapdragon 5G serie 8, 7 e 6 che saranno lanciate nel 2020 per i terminali di fascia media. Qualcomm ...

