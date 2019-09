Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Gli errori a Firenze e l’autogol a Torino hanno colpito, ma non l’hanno abbattuto, il difensore azzurro è pronto ae ritornare inc mapo più forte di prima secondoLa sosta del campionato e gli allenamenti personalizzati previsti per lui dallo staff tecnico e dai preparatori atletici aiuteranno Kalidou a mettere a punto il suo fisico, non ancora al top dopo un’estate laboriosa in campo e fuori. La partecipazione alla Coppa d’Africa, culminata con la finale raggiunta con il suo Senegal, gli ha infatti fatto saltare tutto il ritiro a Dimaro. Poi il trasloco e la nascita della figlia a tre giorni dalla gara con la Juventus l’hanno giocoforza costretto a un periodo parecchio stressante. Poi toccherà advalutare se Kalidou sarà già in grado di giocare ogni tre giorni o se contro la Sampdoria scenderà in campo Maksimovic per arrivare ...

napolista : Repubblica: #Koulibaly lavora per recuperare la forma. #Ancelotti potrebbe preferire #Maksimovic contro la #Samp È… - NapoliAddict : Repubblica - Koulibaly non ancora al top della condizione: Ancelotti pensa a Maksimovic dal 1' contro la Samp | Cal… - CalcioNapoli24 : -