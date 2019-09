Rackete | Salvini indagato per diffamazioneL' ex ministro | Per me è una medaglia

Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete : Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete L’ex ministro dell’interno è sotto indagine dopo che la comandante della nave Sea Watch lo ha querelato in relazione ad alcuni presunti insulti nei suoi confronti apparsi negli account social del leader della Lega. Lui replica: "denuncia è per me una ...

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Rackete - Salvini indagato per diffamazione : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete - dice Repubblica : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, che lo scorso luglio lo aveva querelato alla Procura di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, «nelle scorse settimane la Procura di Roma ha

Carola Rackete lo denuncia - Matteo Salvini indagato. Gli atti alla Procura di Milano : Carola Rackete lo ha denunciato e ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risulta indagato per diffamazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Milano da quella di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3. I magistrati romani, a luglio scors

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete : L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini è indagato per aver diffamato la capitana della Sea Watch Carola Rackete. In tweet e dirette Facebook, il leader della Lega l'aveva definita "sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata".Continua a leggere

Sea Watch - Salvini indagato per diffamazione della comandante Rackete : Atti inviati a Milano per competenza territoriale, essendo lì la residenza dell'ex ministro degli Interni

Salvini indagato a Roma per diffamazione contro Carola Rackete : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di diffamazione dalla procura di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. I magistrati Romani, a luglio scorso, dopo aver iscritto sul registro degli indagati l’ex ministro dell’Interno, hanno mandato gli atti a Milano per competenza territoriale, essendo il ...

Bettola - il finto Salvini arresta Carola Rackete. La gag alla festa di paese sotto lo sguardo divertito di due parlamentari leghisti : “Questa mattina a Bettola alla festa della Bortellina (dove è tradizione allestire alcuni carri divertenti, anche di satira politica, ndr) tra la gente e tanti amici che ci hanno detto mai mollare facciamo piazza pulita… abbiamo arrestato anche la Rackete con Matteo Salvini (cartonato)”. Lo scrive su Facebook la deputata leghista Elena Murelli che posta anche alcune foto e alcuni video in cui si vede un militante leghista con ...

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è