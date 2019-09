Nuovi Assassin’s Creed su Switch con la Rebel Collection | uscita e trailer

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Assassin'ssuè un sogno che "mamma" Ubisoft ha già reso realtà da qualche tempo. Tutti i fan degli Assassini più popolari dell'universo videoludico posso infatti acquistare Assassin's3 Remastered sulla console ibrida di Nintendo, disponibile dallo scorso mese di maggio. Un progetto, questo, che comunque non rimarrà isolato, come svelato dal colosso di Kyoto nel corso del suo Direct settembrino. Oltre ad aver confermato l'arrivo dei giochi SNES - venti titoli da scaricare gratuitamente sottoscrivendo un abbonamento al servizio NintendoOnline -, la casa di Super Mario ha infatti annunciato - come riportato dal sito Gematsu - Assassin'sTheper il device giapponese. Si tratta di una raccolta che include le versioni rimasterizzate di Assassin'sIV Black Flag e Assassin'sRogue. I due videogame non beneficeranno ...

