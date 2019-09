Manciate di AirPods sui binari della metropolitana di New York | gli addetti alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) Se avete perso uno, o entrambi, dei vostri costosi auricolaridi Apple, sappiate che non siete gli unici. Anzi, a quanto pare siete in compagnia di centinaia di frequentatoridi New, i cui dipendenti stanno impazzendo proprio per colpa di questi accessori. La vicenda è raccontata dal quotidiano The Wall Street Journal, secondo cui il gestorecittadina starebbe addirittura valutando l’ipotesi di pubblicare un annuncio di servizio in cui sollecita i pendolari ad astenersi dall’accendere o spegnere glimentre salgono o scendono dai treni. Il motivo è molto semplice: i lavoratoriMetropolitan Transportation Authority stanno investendo considerevoli quantità di tempo, e correndo rischi non indifferenti, per recuperare gli auricolari caduti sui. Il fatto è che questi auricolari scivolano facilmente dalle ...

