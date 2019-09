Governo Pd e M5s | primo atto in CdM | impugnano legge sui migranti Fedriga e Lega

Governo - Bersani : “Bene rinnovamento - aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logica dell’alleanza” : “Sono soddisfatto per Roberto Speranza ministro, ma certamente anche per lo sforzo di rinnovamento che si vede in questa compagine, un rinnovamento sia di persone, sia di generazioni. Di questo bisogna dare atto al M5s, al Pd e ad Articolo Uno – LeU“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sul nuovo Governo giallorosso. “Almeno ...

Governo : Q100 - welfare e OD - il programma Pd-M5S diventa più ampio : Dai 26 punti previsti si passa a 29, il programma targato Pd-M5S si amplia in vista della riapertura dei lavori per la nuova manovra finanziaria che con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Taglio del cuneo fiscale, blocco dell'aumento Iva, proroga dell'Opzione Donna, politiche per il welfare e revisione di Quota 100; sono questi le priorità dell'esecutivo giallo-rosso sulla quale si è iniziato già a discutere. SI ...

Bordoni : Roma non rassicurata da pace Pd-M5s al Governo : Roma – “La questione dello smaltimento dei rifiuti e’ una bomba nelle mani di Virginia Raggi e di Nicola Zingaretti ma i due non sembrano rendersene conto. La pax di Governo siglata oggi tra Pd-M5s li inchioda, ancor di piu’, alle loro responsabilita’ come se le cariche istituzionali che ricoprono non fossero di per se’ sufficienti. Roma non puo’ continuare ad esportare rifiuti in altre Regioni o ...

Governo : Corrao (M5S) - 'al Pd ministeri strategici per il Sud - complimenti' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Complimenti a chi ha negoziato le posizioni di Governo per il PD. Economia, Commissario UE e affari europei (tutto quel che il Governo potrà fare) e anche tutti i ministeri strategici per il sud (agricoltura, infrastrutture, sanità, sud). Dove noi prendiamo i voti. Buo

Governo : Corrao (M5S) - ‘al Pd ministeri strategici per il Sud - complimenti’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Complimenti a chi ha negoziato le posizioni di Governo per il PD. Economia, Commissario UE e affari europei (tutto quel che il Governo potrà fare) e anche tutti i ministeri strategici per il sud (agricoltura, infrastrutture, sanità, sud). Dove noi prendiamo i voti. Buon lavoro!”. Così, su Twitter Ignazio Corrao, eurodeputato M5S.L'articolo Governo: Corrao (M5S), ‘al Pd ministeri ...

Il programma definitivo del Governo PD-M5S : Ci sono 29 punti, ed è un po' più ampio di quello circolato nei giorni scorsi (ma sempre molto generico)

Tutti i tavoli di crisi che aspettano al varco il Governo M5s-Pd : Franco Grilli L'esecutivo giallo-rosso si troverà per le mani numerosi nodi da sciogliere, in primis le questioni Ilva-ArcelorMittal e Whirpool. E poi c'è la grana Alitalia Le prime gatte da pelare del governo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico sono quelle sul fronte del lavoro. Già, perché sono centosessanta i tavoli di crisi che scottano e che aspettano al varco l’esecutivo giallo-rosso, mettendo già alla prova il neo ministro ...

"Il nuovo Governo M5S-Pd-LeU? Un'occasione per i ceti popolari" : Il nuovo governo giallo-rosso può essere "una grossa occasione" per tornare ad occuparsi e per risollevare le condizioni di vita dei ceti popolari, i più colpiti dalle misure di austerita'. Può essere, altresì, "una occasione storica" per imprimere una svolta radicale... Segui su affaritaliani.it

Governo : Saitta (M5S) - 'conferma Bonafede grande notizia per la Sicilia' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Oltre a congratularmi con tutti i nuovi ministri sono felice di soffermarmi sull’importanza del proseguimento del lavoro di Bonafede che ha dimostrato di essere un grande rappresentante delle istituzioni". Così il deputato del M5S e componente della commissione Giustiz

Governo : Zafarana (M5S) - 'Catalfo porrà fine a troppe storture a politiche lavoro' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all'amica Nunzia, donna di grandissimo valore, portavoce competente e instancabile, madrina del reddito di cittadinanza, promotrice di tantissime istanze in favore e tutela dei lavoratori". Così la deputata regionale sici

Governo : Saitta (M5S) - ‘conferma Bonafede grande notizia per la Sicilia’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Oltre a congratularmi con tutti i nuovi ministri sono felice di soffermarmi sull’importanza del proseguimento del lavoro di Bonafede che ha dimostrato di essere un grande rappresentante delle istituzioni”. Così il deputato del M5S e componente della commissione Giustizia alla Camera Eugenio Saitta commenta la squadra del Governo Conte bis. “Lo Spazzacorrotti, il Codice Rosso a ...

Governo : Zafarana (M5S) - ‘Catalfo porrà fine a troppe storture a politiche lavoro’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’amica Nunzia, donna di grandissimo valore, portavoce competente e instancabile, madrina del reddito di cittadinanza, promotrice di tantissime istanze in favore e tutela dei lavoratori”. Così la deputata regionale siciliana Valentina Zafarana. “Sono certa che con te come Ministro finalmente riusciremo a porre fine alle troppe ...

Governo - cosa contengono i 29 punti del programma condiviso da PD e M5S : Il nuovo Governo Conte ha giurato di fronte al presidente della Repubblica ed è pronto a diventare operativo a tutti gli effetti. Stasera il primo Consiglio dei Ministri, dove si ufficializzerà la nomina di Paolo Gentiloni come membro italiano della Commissione Europea, poi lunedì il premier Giuseppe Conte sarà in Aula alla Camera per chiedere la fiducia al Parlamento, una procedura che si ripeterà poi nella giornata di ...

Sondaggi politici Euromedia : sola 1 donna su 5 crede nel Governo M5S-PD : Sondaggi politici Euromedia: sola 1 donna su 5 crede nel governo M5S-PD Arrabbiate con la politica, più vicine alle istanze della Lega e desiderose di un ritorno alle urne il prima possibile. A fotografare il rapporto tra donne e politica è stata un’indagine condotta da Euromedia Research per il premio al femminile “Casato Prime Donne” che verrà conferito ad Alessandra Paola Ghisleri, direttrice dell’istituto di ...