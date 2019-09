Governo | Marcucci Pd | “Abbiamo avuto ansia per il voto su Rousseau | l’intervento di

Governo : Marcucci - ‘grazie a Renzi - Franceschini e Zingaretti’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Buon lavoro al Presidente del Consiglio, a tutta la squadra del Governo ed un particolare in bocca al lupo alla mia collega senatrice Teresa Bellanova, nuova ministra delle politiche agricole. Un profondo e sentito ringraziamento a Matteo Renzi che ha aperto la strada a questo vero cambiamento della politica italiana, a Dario Franceschini, a tutti i dirigenti del Pd, a partire dal segretario ...

Governo - Marcucci (Pd) : siamo soddisfatti : 19.00 "Abbiamo lavorato sul programma,siamo molto soddisfatti". Così il capogruppo del Pd al Senato Marcucci uscendo dall' incontro con il premier incaricato Conte e le delegazioni Pd e 5 Stelle. "I nodi del programma -aggiunge- sono stati tutti affrontati e risolti. Per il taglio dei parlamentari abbiamo concordato di andare avanti ma garantendo una serie di interventi normativi e regolamentari che permettano alle assemblee di lavorare". ...

Governo : Delrio-Marcucci - ‘passi avanti - domani nuovo incontro con Conte’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Abbiamo fatto passi in avanti”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera al termine dell’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Un “clima costruttivo, serio, un lavoro che deve essere ancora completato”, ha aggiunto. Per domani, ha aggiunto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, “c’è l’ipotesi di rivederci ...

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Governo - Marcucci : "Non ci sono veti" : 9.03 "Il veto su Di Maio vicepremier può far saltare la trattativa? Non credo ci siano veti". Lo ha detto il capogruppo al Senato Pd, Marcucci, arrivando alla Camera per l'incontro con il M5S. E sul voto dei 5 Stelle su Rousseau, ha aggiunto: "Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le mostre. Ci auguriamo sia una bella giornata". Al vertice sul nuovo possibile esecutitivo, partecipa anche il capogruppo Pd alla Camera, Delrio, che ha ...

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Io ottimista. Trattativa ripresa - segnali positivi da M5S” : Arrivando al Nazareno Andrea Marcucci ha mostrato ottimismo sulla ripresa della Trattativa con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo: “Mi sembra che qualche passo in avanti sia stato fatto. La Trattativa mi sembra ripartita, ci sono passi in avanti. Io sono un indomito ottimista e i segnali che provengono dal M5S mi sembrano positivi” L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Io ottimista. Trattativa ripresa, ...

**Governo : Marcucci a Di Maio - ‘evitare aumento Iva vale più di ambizioni’** : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio non si assuma una responsabilità così pesante. Le sue ambizioni personali rischiano di far saltare un accordo per dare al Paese un governo nuovo. Disinescare le clausole dell’Iva vale molto di più che salvare un incarico ministeriale”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.L'articolo **Governo: Marcucci a Di Maio, ...

Marcucci : senza ultimatum e veti daremo Governo a Paese : Marcucci: senza ultimatum e veti daremo Governo a Paese."Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo

Governo : Marcucci - ‘confronto avanti - senza ultimatum e veti intesa possibile’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di Governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un Governo al Paese”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, ‘confronto avanti, senza ...

Governo : Marcucci - ‘clima positivo e costruttivo che ci fa ben sperare’ : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con i 5 Stelle. L'articolo Governo: Marcucci, ‘clima positivo e costruttivo che ci fa ben sperare’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - vertice Pd-M5S. Marcucci : «Accordo possibile - sono ottimista» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

**Governo : Marcucci - ‘obiettivo programma con M5S raggiungibile in tempi celeri’** : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Credo che ci siano le condizioni per avviare un dialogo fattivo con il M5S. L’obiettivo di arrivare ad un programma rigoroso nei tempi celeri che vuole il Capo dello Stato, è raggiungibile”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.L'articolo **Governo: Marcucci, ‘obiettivo programma con M5S raggiungibile in tempi celeri’** sembra essere il primo su ...

"Per fare un Governo M5s-Pd ci vuole forte discontinuità di persone e programmi" - dice Marcucci : “È un'opzione inutile e poco credibile. L'accordo dovrà essere discusso seriamente per un governo che duri”. Andrea Marcucci, capogruppo renziano del Pd al Senato dice che non crede nella possibilità di un governo-ponte. Per poi aggiungere che la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari “così com'è non va bene” e che nel caso ci dovesse essere un accordo in cui possa entrare anche il sì alla riforma, questo “se ci sarà, sarà ...