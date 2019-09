Governo : Corrao (M5S) - ‘al Pd ministeri strategici per il Sud - complimenti’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Complimenti a chi ha negoziato le posizioni di Governo per il PD. Economia, Commissario UE e affari europei (tutto quel che il Governo potrà fare) e anche tutti i ministeri strategici per il sud (agricoltura, infrastrutture, sanità, sud). Dove noi prendiamo i voti. Buon lavoro!”. Così, su Twitter Ignazio Corrao , eurodeputato M5S.L'articolo Governo : Corrao (M5S) , ‘al Pd ministeri ...

Tav - l’europarlamentare Corrao (M5s) : “Lega difende l’ancién regime. Da Governo conseguenze nefaste per il Movimento” : La chiama “Leganord“, tutto attaccato, e la definisce un “partito padano scissionista e antimeridionalistadiventato nazionalista per via dei sondaggi”. Un partito sempre pronto a “difendere l’ancién regime e determinati interessi particolari”. E che sta provocando “conseguenze evidentemente nefaste per l’identità del Movimento 5 Stelle stesso, mai in crisi come in questo periodo a causa di questo ...