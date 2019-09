Bimbo di 6 anni muore schiacciato da cisterna d' acqua nel salernitano

Tragedia in Campania - Bimbo di tre anni muore in casa sotto gli occhi dei genitori : Campania in lutto per la tragica morte di un bimbo di soli tre anni: il piccolo si trovava a casa insieme ai suoi genitori, in provincia di Salerno, quando è stato improvvisamente travolto e schiacciato da una cisterna ricolma d'acqua posizionata su un carrello. Il tragico episodio I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Montesano sulla Marcellana, un paesino collocato nella Valle di Diano, in provincia di Salerno. Il piccolo di ...

Smantellata banda di narcotrafficanti in Calabria. Usava Bimbo di 8 anni : Ricorreva persino a un bimbo di otto anni, figlio di uno dei boss, una banda di narcotrafficanti operante fra Gioia Tauro e Rosarno Smantellata con un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. È stata data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'organizzazione era strutturata in ...

Cagliari - a 4 anni vaga disperato in strada da solo : Bimbo salvato dai carabinieri : vagava per le strade di Cagliari, da solo, e disperato cercava aiuto. Il piccolo, di quattro anni, è stato salvato dai carabinieri della Stazione di Stampace dopo che si era allontanato da casa all'insaputa dei genitori, una coppia di 31 e 37 anni. A casa i militari hanno trovato anche due fratelli minorenni privi di assistenza.

Bimbo di due anni rimane da solo su un treno : tutta colpa di un malinteso : Storia a lieto fine su un treno diretto verso Rimini: a causa di una incomprensione tra i genitori, il piccolo è rimasto da...