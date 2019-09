Anticipazioni Grey’s Anatomy | Izzie Stevens non tornerà nella serie

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 5 settembre 2019) Grey’s16: smentito ufficialmente il ritorno di Katherine Heigl La sedicesima stagione di Grey’snon è ancora iniziata, ma gli spoiler e leriguardanti la nuova edizione del Medical-Drama stanno già catalizzando l’attenzione del pubblico. A tre settimane dal debutto ufficiale, fissato per il 26 settembre, una notizia in particolare sta generando reazioni contrastanti. Come annunciato alcune settimane fa dalla showrunner, la nuova edizione si propone di portare sullo schermo un personaggio storico del telefilm. Da quel momento le teorie più disparate non hanno smesso di invadere il web e si sono concentrate, in particolar modo, sul personaggio di. L’amata specializzanda interpretata da Katherine Heigl era, fino a poche ore fa, il nome più quotato in rete. A smorzare gli entusiasmi dei suoi numerosi fan è però arrivato un ...