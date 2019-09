Animal Crossing | New Horizons in azione in un video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019): Newè stato uno dei protagonisti del recente Nintendo Direct. Il titolo, atteso per il prossimo anno, si è mostrato in unfocalizzato sulle meccaniche di crafting.Il filmato, riportato da IGN, è un tour guidato che ci illustra come vivremo la vita sulla nostra isola creando gli strumenti per costruire la nostra comunità in: New.Gli elementi di crafting, dunque, offriranno la possibilità di raccogliere materiali utili per costruire vari oggetti o materiali d'arredo per la propria abit.Leggi altro...

Eurogamer_it : #AnimalCrossingNewHorizons si mostra in un video gameplay. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Animal Crossing - Nintendo Switch Disponibile da: 20 marzo 2020 - SharkITA79 : Arriva Animal Crossing ed il pensiero subito vola a quel maledetto bastardo strozzino di Tom Nook che già si strofi… -