Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ainl'di.Il Misery Index di Confcommercio di2019 si e' attestato su un valore stimato di 16,4

quotidianodirg : A luglio in lieve rialzo l'indice di disagio sociale: A luglio in lieve rialzo l'indice di disagio… - sicilianews24 : A luglio in lieve rialzo l'indice di disagio sociale - - ccarraro_unive : RT @FondazioneNE: Stime provvisorie di Istat sul tasso #occupazione in Italia vedono dato in lieve calo a luglio, pari a -0,1%, passando al… -