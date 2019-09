Ucciso dal padre a 8 anni in un incontro protetto | l’omicidio del piccolo Federico Barakat

Omicidio Novara - folla al funerale di Yoan - Ucciso a 23 anni dall’amico : lutto cittadino : Si sono svolti oggi a Cureggio, in provincia di Novara, i funerali di Yoan Leonardi, il 23enne ucciso a coltellate dall'amico e rivale in amore, Alberto Pastore lo scorso 25 agosto. Proclamato in città il lutto cittadino: "Modo un po' formale per dire che tutta la nostra comunità partecipa al dolore di chi è stato colpito in modo così grave e irreparabile". Venerdì il killer reo-confesso, Alberto Pastore, sarà riascoltato dagli ...

Carabiniere Ucciso - prof di Novara "scagionata" dal vero autore del post offensivo : si è autodenunciato : Eiana Frontini era finita nella bufera per aver dileggiato sulla sua pagina Facebook il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Ieri ha presentato agli ispettori del Miur il nome del responsabile: si tratterebbe di un familiare

OPERAIO Ucciso dal CALDO/ Come può un melone diventare strumento di morte? : Pasquale Fusco, 55 anni, sposato con tre figli, è morto per il CALDO della serra in cui coltivava meloni. In nero, senza diritti

Napoli - dramma nei campi di Varcaturo : lavoratore Ucciso dal caldo mentre raccoglie meloni : Morto di infarto mentre raccoglie meloni in una serra a Varcaturo. Il malore improvviso lo ha stroncato a 55 anni mentre in un terreno a Varcaturo. L?uomo Pasquale Fusco lavorava in nero in uno...

Bologna - Ucciso un giovane dopo la lite col vicino : fermato 58enne - salvato dal linciaggio : È successo in via Frati, fermato un 58enne vicino di casa della vittima. L'accoltellamento al culmine di un litigio per futili motivi. Il presunto assassino sarebbe stato aggredito a bastonate dai parenti del 28enne e salvato dalla loro furia proprio dall'arrivo della polizia.Continua a leggere

Omicidio Margherita di Savoia - Nicola Ucciso dall’ex moglie con una coltellata alla gola : Continuano le indagini sull'Omicidio verificatosi ieri a Margherita di Savoia, nella provincia di Bat, in Puglia, dove Nicola Pizzi è stato ucciso dalla ex moglie con una coltellata alla gola. La donna è stata arrestata poco dopo. La coppia, che ha due figli di 18 e 25 anni, pare fosse separata da 7 anni. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di via Frontino, dove si è consumato il delitto.Continua a ...

Margherita di Savoia. Nicola Pizzi Ucciso a coltellate dall’ex moglie : Omicidio in Puglia. Una donna di 48 anni ha ammazzato a coltellate l’ex marito Nicola Pizzi. L’uomo di 53 anni

Giovane Ucciso dall'amico a Novara - il padre : "Era la mia stampella - come farò?" : Yoan Leonardi è stato accoltellato a morte dal 23enne Alberto Pastore. "Impensabile quanto sia successo - aggiunge papà Marino. - Avrei accettato di più un balordo"

Ucciso a 23 anni fuori dalla discoteca - killer confessa in un post su Facebook : «Ho fatto una c***ata per amore» : Tragedia nel novarese, precisamente a Borgo Ticino, dove un ragazzo di 23 anni, Yoan Leonardi, è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano nel corso della notte: all'origine...

Ucciso a 23 anni fuori dalla discoteca - il killer confessa su Facebook : «Ho fatto una c***ata per amore» : Tragedia nel novarese, precisamente a Borgo Ticino, dove un ragazzo di 23 anni, Yoan Leonardi, è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano nel corso della notte: all'origine...

Novara - rissa fuori dalla discoteca : giovane Ucciso a coltellate : Marco Della Corte Il ragazzo è morto accoltellato nel corso di una rissa avvenuta fuori da una discoteca, inutili i tentativi da parte del 118 di rianimarlo, la tragedia sarebbe avvenuta per motivi sentimentali Un giovane è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'episodio sarebbe avvenuto per motivi sentimentali. È stato subito richiesto l'intervento dei sanitari del 118 i quali, ...

Brindisi - scende dal tir per cambiare una ruota : camionista travolto e Ucciso da auto : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 9:30 sulla superstrada che collega Bari a Brindisi, proprio nei pressi dello svincolo per Torre Canne, nota località turistica della costa adriatica Brindisina. Le cause dell'incidente sono ancora tutt'ora al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che il conducente del tir sia sceso dal mezzo pesante per cambiare una ruota. ...

Brasile - uomo sequestra bus a Rio de Janeiro con 37 persone a bordo e minaccia di dare fuoco al mezzo : Ucciso dalle forze speciali : È stato ucciso dai cecchini delle forze speciali brasiliane l’uomo che, a Rio de Janeiro, aveva sequestrato dalle 6 del mattino locali un autobus con 37 persone a bordo, minacciando di dargli fuoco. A riferirlo è stato il portavoce della polizia militare, Mauro Fliess. Nessun ostaggio sarebbe rimasto ferito, mentre alla fine si è scoperto che l’attentatore aveva con sé una pistola giocattolo. Al momento del sequestro, aveva ordinato ...

Carabiniere Ucciso - parla per la prima volta l'americano Hjorth dal carcere : "In Usa sarei fuori su cauzione" : "In America c'è un sistema diverso e probabilmente non sarei stato in cella, sarei uscito su cauzione". Sono le parole di Christian Gabriel Natale Hjorth, accusato insieme a Finnegan Lee Elder, di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Entrambi gli