Rai 1 a tutta fiction | al via Un Passo dal Cielo 5 | La Strada di Casa 2 e Imma Tataranni

Tutta la verità su mia madre - su Raidue un'indagine diventa molto personale per la protagonista : un'indagine apparentemente come tante, una verità sconvolgente: sarà un mistero molto difficile, quello che la protagonista di Tutta la verità su mia madre, film-tv tedesco in onda questa sera, 16 agosto 2019, alle 21:20 su Raidue, dovrà risolvere.Tutta la verità su mia madre, la trama La protagonista è il Commissario Susanne Landauer (Rosalie Thomass) che, un giorno, viene chiamata ad indagare sulla scomparsa di Maria, una donna affetta da ...

Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni 1° e 8 agosto : Anna scopre tutta la verità su Nardi e il suo matrimonio : Torna l'appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 su Rai1. Negli episodi in onda stasera, 1° agosto, la Capitana Anna scoprirà qualcosa riguardante il PM Nardi, ovvero la ragione per cui il suo matrimonio è saltato. Questa rivelazione li avvicinerà ulteriormente? Ecco le anticipazioni. Si parte con l'episodio 11×15 dal titolo Una questione personale, di cui vi riportiamo la sinossi: Un giovane avvocato è accusato di omicidio e il PM ...

Andrea Camilleri : tutta la programmazione Rai in memoria dello scrittore : Andrea Camilleri Appena appresa la notizia della morte di Andrea Camilleri, tutte le reti tv hanno doverosamente comunicato al pubblico la scomparsa del celebre scrittore, e dedicato al “papà” di Montalbano lunghi spazi di approfondimento. In particolare Rai1 ha modificato in corsa la propria programmazione proponendo una versione più lunga di UnoMattina Estate ed un’edizione del Tg1 in ricordo dello scrittore. Anche Io e Te ...

Arriva il tRailer ufficiale di Tutta Un’Altra Vita con Enrico Brignano : Una commedia italiana dalla risata assicurata: E' ciò che ci aspettiamo dal film Tutta Un’Altra Vita con Enrico Brignano in arrivo il 12 settembre nelle sale cinematografiche italiane. La regia è di Alessandro Pondi, esperto di film all'italiana in qualità di sceneggiatore. Pondi si è cimentato per la prima volta nel ruolo di regista di commedia snella pellicola Chi m'ha visto del 2017 con protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe ...

Lago di BRaies chiuso per troppi turisti - stop ad auto e moto per tutta l’estate : Il Lago di Braies in Alta val Pusteria vittima della sua stessa bellezza. dopo il boom turistico, l'amministrazione locale ha deciso lo stop totale a qualsiasi vettura o motociclo che intende percorrere la strada che porta fino al Lago in Alto Adige. Una decisione necessaria per ridurre l’inquinamento e il rumore.Continua a leggere

TUTTA COLPA DEL VULCANO - Rai 3/ Streaming video del film francese con Dany Boon : Questa sera, martedì 9 luglio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il film francese 'TUTTA COLPA del VULCANO', con Dany Boon e Valerie Bonneton.