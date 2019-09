Peter Lindbergh | addio al fotografo di moda

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Vogue US novembre 1988Vogue UK gennaio 1990Con RihannaVogue UK settembre 2019«Se davvero i fotografi sono responsabili della creazione e della rappresentazione della donna nella società moderna, allora credo che ci sia una sola via per progredire, ed è quella di dare volto e corpo a una femminilità forte e indipendente. Questa è il compito dei fotografi oggi: liberare il mondo dalla tirannia della giovinezza e della perfezione». Così affermavadi, nato a Lezsno nel 1944 e scomparso il 3 settembre a 74 anni. L’annuncio sul suo account Instagram ufficiale. Fra i più influenti al mondo, non c’è top model che non abbia immortalato: Isabella Rossellini, Monica Bellucci, Kate Moss solo per citarne alcune. Contribuendo in alcuni casi all’ascesa di quelle che ancora aspiravano ad apparire sulle copertine dei magazine patinati. Quelle che ...

vogue_italia : Ricordiamo uno dei più grandi fotografi di moda di tutti i tempi e caro amico e collaboratore di Vogue Italia: Pete… - ilpost : È morto il fotografo di moda Peter Lindbergh, aveva 74 anni - chedisagio : ?? E' morto il leggendario fotografo Peter Lindbergh. Aveva 74 anni -