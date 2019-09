Formula 1 | Ericsson incazzato con l’Alfa Romeo | lo svedese deluso per non aver corso in

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il pilotaha espresso la propria delusione per non essere riuscito a correre nel week-end di Spa, nonostante la convocazione dell’Alfaper via di alcuni problemi fisici occorsi a Raikkonen Marcusnon ha nascosto la propria rabbia dopo il viaggio a vuoto compiuto in Belgio nell’ultimo fine settimana, loinfatti era stato convocato dall’AlfaRacing per le non perfette condizioni fisiche di Raikkonen. Photo4/LaPresse Iceman lamentava uno stiramento alla gamba destra, che ha spinto Vasseur a richiamare il proprio terzo pilota, costretto così a saltare al penultimo appuntamento di IndyCar a Portland. Una situazione che ha, come sottolineato da lui stesso ai microfoni dell’emittenteViaset: “certo che fa male, corro per trovare un nuovo contratto per il prossimo anno e, ovviamente, ogni volta che ...

