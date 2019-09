Emre Can non ci sta | “Alla Juve non sono stati sinceri con me | trarrò le mie conclusioni”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il calciatore dellantusCan non ha per nulla digerito ll’esclusione dalla lista Champions, le sue dichiarazioni al quotidiano tedesco “Bild”.Can escluso dalla Champions non ci sta e, dal ritiro della nazionale tedesca, accusa Maurizio Sarri di non essere stato sincero nei suoi riguardi:molto arrabbiato “E’ estremamente scioccante per me, la conversazione con il tecnico è durata un minuto. Questa cosa mi fa arrabbiare molto. La settimana scorsa la società mi aveva promesso altro, avevo parlato con altre squadre e avrei potuto giocare la Champions. L’allenatore – la traduzione di Tutto– non è stato sincero con me .Se l’avessi saputo prima, non avrei più giocato nellantus. Orale mie conclusioni e parlerò con il club al ritorno a Torino”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

romeoagresti : #EmreCan sull’esclusione dalla lista UCL: “Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dell… - GoalItalia : Juve, scoppia il caso Emre Can ?? 'Avvisato della Champions da una telefonata di Sarri di neanche 60 secondi' 'Se… - GoalItalia : Juventus, è tempo di Lista UEFA: Mandzukic verso l’esclusione, a rischio Emre Can e Ramsey ?? -