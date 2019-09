Colpa di Renzi se il governo giallorosso non è nato prima | dice in sostanza D' Alema

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primoConte. Ma anche rispetto ai governi precedenti”. Parla così Massimo D'in un'intervista al Corriere della Sera. E nel ritornare con il pensiero al giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018: “Il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza col Pd lo sbocco naturale di quell'impasse. Quella prospettiva si era arenata di fronte alla scelta sbagliata del Pd di chiamarsi fuori e di consentire, quindi, che si formasse una maggioranza parlamentare tra M5S e Lega”. Insomma,dell'intransigenza deldi allora. Per l'ex premier tra il 1998 e il 2000, poi anche ministro degli Esteri tra il 2006 e il 2008 e già segretario Pd a cavallo degli anni '90, “quell'alleanza “era stata un ...

