Christine Lagarde | Roberto Gualtieri al Tesoro? Sarebbe un bene per l' Italia e per

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Arriva dal futuro vertice della Banca centrale europea l’endorsement aGaultieri., che prenderà il posto di Mario Draghi alla guida dell’istituto che ha sede a Francoforte ha salutato positivamente la prospettiva dell’eurodeputato del Partito democratico alla guida del. La sua investitura, ha spiegato ai cronisti,“unper l’e per l’Europa”.Non solo riferimenti all’nel suo discorso al Parlamento europeo.ha tracciato una linea di quella che sarà la sua governance. Il suo operato non sarà in antitesi con quello del suo predecessore. La promessa che a a Bruxelles è quella di una politica monetaria “molto accomodante per un lungo periodo di tempo per molto tempo”, alla luce del momento economico non roseo che il mondo ...

romifivestars : RT @AndFranchini: 'Gualtieri al Tesoro? Sarebbe un bene per l'Italia e per l'Ue', l'endorsement di Lagarde all'eurodeputato dem https://t.c… - Antongiulio2 : RT @davcarretta: Roberto Gualtieri non presiede l'audizione di Christine Lagarde alla commissione economica dell'Europarlamento. Forte sos… - valy_s : RT @AndFranchini: 'Gualtieri al Tesoro? Sarebbe un bene per l'Italia e per l'Ue', l'endorsement di Lagarde all'eurodeputato dem https://t.c… -