Balzarini | ' Non è possibile che la Juve venga tenuta in scacco dai rifiuti dei calciatori'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il calciomercato estivo ha regalato sicuramente grandi acquisti alla Serie A, soprattutto per le società di vertice comentus, Napoli ed Inter. Anche la Roma ha fatto ottimi investimenti, in particolar modo negli ultimi giorni di mercato con gli arrivi di Kalinic e Mhkitarian. La regina del mercato, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, è sicuramente l'Inter, che è riuscita a piazzare sul mercato anche i giocatori considerati esuberi da Conte, su tutti Icardi (al Paris Saint Germain) e Nainggolan (al Cagliari)....

evviva_il_re : @NonSoloJuve Non so chi sia ma di una cosa sono sicura: spara più cazzate di Momblano e Balzarini messi insieme - oscarvalle1984 : RT @Juve_Centric: La lista champions della Juve ancora non esce perchè è in corso una royal rumble tra i centrocampisti, il primo a morire… - AleGobbo87 : RT @Juve_Centric: La lista champions della Juve ancora non esce perchè è in corso una royal rumble tra i centrocampisti, il primo a morire… -