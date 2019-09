Psg | Verratti a 360° | l’arrivo di Icardi | il razzismo ed un retroscena

Tuttosport - Juve - possibile doppio scambio con il Psg : Pjanic-Verratti e Emre Can-Draxler : Gli ultimi nove giorni di calciomercato potrebbero regalare grandi sorprese nelle trattative: tante importanti società stanno cercando di sistemare le rispettive rose, con l'obiettivo dapprima di piazzare gli esuberi e poi possibilmente di acquistare altri giocatori. E' il caso del Real Madrid, che ha tanti calciatori che rischierebbero di non trovare molto spazio nella prossima stagione (Bale, Navas, James Rodriguez), ma anche della Juventus, ...

Juventus - asse caldo col Psg : da Dybala a Verratti - la maxi trattativa : Juventus – Come annunciato da Nedved, il mercato non è ancora finito, infatti la Juve è pronta a fare nuovi colpi. Dopo De Ligt il mercato in entrata si è bloccato ma sembra sia arrivato il momento di fare nuovi colpi. Il calciomercato si accende in queste ultime giornate di trasferimenti. In particolare, secondo ‘Tuttosport’, sarebbero ben […] More

Psg - Verratti sta dalla parte di Neymar : “Spero resti - è un giocatore incredibile” : “Non ho ascoltato quei cori. I sostenitori possono fare quello che vogliono. Siamo molto vicini a Neymar. È un giocatore che ha dato molto a Parigi. L’anno scorso, ha segnato in momenti importanti. È un giocatore incredibile che entusiasma tutti. Penso sia positivo per lui se le cose siano chiare. Queste sono cose che riuscirà a gestire con il club, ma spero resti”. Queste le parole del centrocampista del Psg, Marco ...

Verratti hackerato : il calciatore del Psg nella bufera - l’episodio e le scuse : E’ finito nella bufera il calciatore del Psg Marco Verratti, nel dettaglio il calciatore italiano avrebbe messo un “like” su un post nel quale venivano offesi i due portieri del Psg, Areola e Trapp, nelle ore successive sono arrivate diverse reazioni soprattutto da parte dei tifosi del Psg. Subito dopo però è arrivata la spiegazione da parte dell’ex Pescara, Verratti ha chiarito che il suo profilo è stato hackerato ...

Verratti nella bufera : spunta un like su un post offensivo nei confronti del portiere del Psg - la verità : Verratti accusato sui social: il centrocampista italiano fa subito chiarezza Guai per Marco Verratti: il calciatore italiano è finito nella bufera a causa di un like social. Il centrocampista italiano è accusato di aver messo un like su un post nel quale venivano offesi i due portieri del PSG, Areola e Trapp. Un gesto che non è piaciuto ai fan che si sono scatenati. Verratti ha voluto però mettere le cose in chiaro subito, spiegando in una ...

Cessione Neymar – Verratti non ha dubbi : “se vuole andarsene il Psg fa bene a cederlo. Con me è successo che…” : Marco Verratti commenta la possibile Cessione di Neymar dal PSG: il centrocampista italiano fa un paragone con il trasferimento che due anni fa lo stava per portare al Barcellona, poi sfumato “Se vuole andar via, il club dovrebbe cederlo”, si è espresso così Marco Verratti ai microfoni di RMC Sport, in merito alla possibile Cessione di Neymar. Il brasiliano ha espresso la volontà di lasciare Parigi per far ritorno a Barcellona, ...