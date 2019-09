Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' (2) : (AdnKronos) - Luca Casarini ribadisce ancora che è "fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) “Il sequestro della nave Mare Jonio è stato un abuso di potere bello e buono. Una piccola e miserabile vendetta. Il ministro Salvini nei suoi ultimi cinque minuti al Viminale ha voluto fare questo scherzo”. A parlare con l’Adnkronos è Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans, che si trova sulla Mare Jonio sequestrata la notte scorsa dalla Guardia di Finanza ...

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ (2) : (AdnKronos) – Luca Casarini ribadisce ancora che è “fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in quel momento è la fonte del loro terrore, bisogna assicurarli a terra, queste cose le dicono le convenzioni ...

Migranti : Casarini - ‘con trasbordo concluso evento Sar del 28 agosto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “trasbordo da #MareJonio a CP312 effettuato di tutti i 31 naufraghi. Con 22 bambini piccoli, 26 donne, 13 minori non accompagnati e 37 uomini sbarcati in un porto sicuro, posso dichiarare concluso evento SAR del 28.08.2019”. Lo scrive su Twitter Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans dopo il trasbordo delle 31 persone a bordo. L'articolo Migranti: Casarini, ‘con trasbordo concluso ...

Migranti : vescovo Mazara a Casarini - 'quello che fate è dono di Dio' : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha incontrato oggi, al palazzo arcivescovile, il capo missione di Mediterranea Luca Casarini. "Grazie per quello che fate - ha detto Mogavero a Casarini - Il vostro impegno nel salvare i Migranti in difficoltà è

Migranti : Casarini (Mediterranea) - 'Nave Alex fra un'ora a Lampedusa - bisogna entrare' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un'ora saranno lì". A dirlo all'Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l'Ong ha dichiarato "lo stato di necessità" e indicato Lampedusa come "l'unico

Migranti : Casarini - 'decreto sicurezza non si può applicare a navi che fanno soccorsi' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il tema del decreto sicurezza, come ha già detto la magistratura, non si può applicare a navi che fanno soccorsi in mare". Così Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. "Noi stiamo solo seguendo le convenzioni internazionali e la costituzione italiana - dice ancora

Migranti : Casarini - 'assistiamo a respingimento di massa di persone che scappano da guerra' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Stiamo assistendo a un respingimento di massa di persone che scappano dalla guerra". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini di Mediterranea Savig Humans, che ieri ha partecipato all'Onu a Ginevra a una sessione sui diritti umani. "Ieri è stata una ottima occasione per

Migranti : Casarini - 'Sono più le persone che annegano che quelle che arrivano' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Si sente tanto parlare di sbarchi fantasma, ma il vero dramma è rappresentato dai naufragi fantasma. Sono molti di più i Migranti che annegano in mare che quelle che arrivano. Dal governo è solo pura propaganda politica". E' la denuncia di Luca Casarini, della ong Medi