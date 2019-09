LISTA CHAMPIONS JUVENTUS Sarri taglia Mandzukic | Chiellini ed Emre Can | Dybala c' è

Champions League 2019-2020 - i convocati della Juventus : la rosa e la LISTA dei 22 giocatori : La Juventus ha consegnato all’UEFA la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2019-2020: se era facile prevedere l’esclusione dell’infortunato Chiellini, che rientrerà nel nuovo anno solare, fanno più rumore i tagli di Emre Can e Mandzukic. Di seguito l’elenco completo dei 22 giocatori della Juventus che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League ...

LISTA CHAMPIONS Napoli - l’unico escluso è Tonelli : La Gazzetta dello Sport anticipa la Lista Champions del Napoli di Ancelotti. Esclusi Tonelli e Hysaj. 1 Meret 25 Ospina 27 Karnezis Difensori 19 Maksimovic 44 Manolas 26 Koulibaly 31 Ghoulam 2 Malcuit 6 Mario Rui 23 Hysaj 22 Di Lorenzo 13 Luperto Centrocampisti 5 Allan 20 Zielinski 7 Callejon 8 Fabian Ruiz 70 Gaetano 12 Elmas Attaccanti 24 Insigne 14 Mertens 34 Younes 11 Lozano 9 Llorente 99 ...

LISTA CHAMPIONS Juventus : esclusi Emre Can - Mandzukic e Chiellini : La Juventus di Maurizio Sarri ha diramato la Lista Uefa per la Champions. Sono stati esclusi Chiellini (infortunato), Emre Can e Mandzukic. 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon L'articolo Lista Champions Juventus: esclusi Emre Can, ...

LISTA Uefa Atalanta - le scelte di Gasperini : inizia il sogno Champions League : Inizio di stagione dai due volti in casa Atalanta, successo all’esordio in rimonta contro la Spal, poi sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino. La squadra di Gasperini ha dimostrato di essere molto forte e si candida ad essere una protagonista anche in Champions League, nel frattempo è stata consegnata la Lista dei giocatori che parteciperanno alla massima competizione europea per club. Ecco l’elenco in ordine ...

Inter - ufficiale la LISTA CHAMPIONS : ecco l’elenco completo : Come da regolamento, l’Inter ha trasmesso all’UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase a gironi della Champions League 2019-20. lista A 1 Samir Handanovic, 2 Diego Godin, 5 Roberto Gagliardini; 6 Stefan de Vrij, 7 Alexis Sanchez, 8 Matias Vecino, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 12 Stefano Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 16 Matteo Politano, 18 Kwadwo Asamoah, 19 Valentino Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Federico Dimarco, 23 ...

