Leone d’oro a Venezia | dalla Coppa Mussolini ad oggi | storia del premio più ambito

Fonte : fanpage

(Di martedì 3 settembre 2019) Perché alla Mostra Internazionale cinematografica diil massimo riconoscimento assegnato alle pellicole in gara raffigura unalato? Dalle origini della Repubblica Serenissima ad, passando per il fascismo edi uno dei premi più ambiti dal mondo del cinema e non solo.

RaiNews : #Venezia76, Leone d'Oro alla carriera a Julie Andrews, l'attrice premio Oscar indimenticabile protagonista di pelli… - Corriere : «Ancora mi meraviglio, sono stata una ragazza fortunata che ha potuto recitare ruoli bellissimi». Lo ha detto Julie… - repubblica : Venezia 76, l'arrivo di Julie Andrews, per lei il Leone d'Oro alla carriera consegnato da Luca Guadagnino -