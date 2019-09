Il judoka Saeid Mollaei disobbedisce a Teheran per inseguire il sogno olimpico | ora

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Ha disobbedito aper vincere eil suo, primo e unico di una lunga serie di campioni iraniani bloccati dalle autorità. Ora il combattimento da affrontare è quello per la vita. Non c’è un filo di retorica nel racconto che, ventisettenneiraniano, ha voluto affidare al mondo per cercare protezione. “Ora ho paura a tornare a casa”, ha detto, finito sotto la tutela della federazione mondiale judo, la IJF. La sua ‘colpa’ è essersi rifiutato di ritirarsi dai mondiali di Tokyo, la settimana scorsa, solo perché nel suo tabellone c’era l’israeliano Sagi Muki, appena dietro lui nei pronostici per la conquista dell’oro degli 81 chili, una sorta di mediomassimi del tatami. E il suo ‘no’ al diktat degli ayatollah è una prima volta ...

