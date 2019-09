F1 | GP Monza 2019 | date | programma | orari e tv Palinsesto Sky e TV8

F1 - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Monza : E dopo Spa (Belgio) è il momento del Tempio della velocità. Il Circus della F1 fa rotta verso Monza (Italia), dove si terrà la 14esima tappa del Mondiale 2019. Sul circuito brianzolo si prospetta una gara particolarmente interessante nella quale la Ferrari vuol centrare il successo. La vittoria del monegasco Charles Leclerc, la prima della sua carriera nella massima categoria dell’automobilismo e il primo sigillo sotto l’insegna del ...

F1 - GP Italia 2019 : Ferrari a caccia del bis a Monza! Altra pista favorevole che può esaltare il super motore della SF90 : Il GP del Belgio 2019 di F1 si è chiuso con la prima tanto agognata vittoria stagionale della Ferrari che è riuscita grazie a Charles Leclerc a interrompere un digiuno che durava ormai da quasi un anno, dall’ottobre scorso quando il predecessore del monegasco Kimi Raikkonen si era imposto ad Austin nel GP degli Usa. A completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che hanno approfittato ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Vittoria che fa bene al morale di tutti. Le aspettative per Monza sono elevate” : E’ un Mattia Binotto raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine del GP del Belgio 2019 di F1, dove la sua Ferrari ha finalmente trovato il primo successo stagionale che coincide con il primo in carriera per il giovane fuoriclasse Charles Leclerc. Il team principal si è detto molto contento del lavoro svolto da tutto il team e anche dell’aiuto di Sebastian Vettel, che oggi ha dovuto inghiottire un boccone amaro e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “Una buona giornata per il team. Ho giocato di squadra - Monza sarà importante” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione nel GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato di Spa. Il tedesco, che non vince una gara da un anno esatto (dodici mesi fa si impose proprio nelle Ardenne), ha sperato di tenere testa al compagno di squadra Charles Leclerc ma ha avuto dei problemi con gli pneumatici e non è riuscito ad agguantare il podio accodandosi alle Mercedes di Lewis ...

F1 - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Monza : Nemmeno il tempo di chiudere armi e bagagli a Spa che il Mondiale di Formula Uno 2019 deve già ripartire. Il rientro dopo le vacanze non regala soluzioni di continuità a team e piloti e, dopo il Belgio, ci si prepara per un’altra tappa imperdibile del calendario. Tutto è pronto, infatti, per il nostro Gran Premio, quello d’Italia, nello splendido scenario di Monza. La Ferrari riuscirà a regalare una gioia ai propri tifosi? Oppure ...

F1 - GP Belgio 2019 : Max Verstappen è il vero anti-Hamilton. Red Bull in crescita esponenziale - ma il motore Honda faticherà a Spa e Monza : La Formula 1 si appresta finalmente a riaccendere i motori dopo la pausa estiva d’Agosto e si avvia verso due dei più affascinanti appuntamenti del calendario che ormai da molti anni inaugurano la seconda parte di stagione; i Gran Premi del Belgio e d’Italia sono infatti un binomio storico che accoglie i piloti al rientro dalle vacanze e li proietta in un ambiente carico di fascino e di storia che ha veramente pochi eguali ...

Calcio - terzo turno Coppa Italia 2019-2020 : esordiscono molte squadre di A - spiccano Fiorentina-Monza e Perugia-Brescia : Il primo assaggio della stagione calcistica 2019/2020 sta per terminare col terzo weekend di fila degli incontri che hanno aperto la nuova Coppa Italia di Calcio; questo fine settimana vedrà infatti tornare in scena la competizione nazionale con il suo terzo turno e ci sarà l’esordio ufficiale in campo di molte formazioni del campionato della prossima Serie A. Il programma si apre questa sera alle 18 con la sfida in campo neutro (a ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora arrivano le piste favorevoli di Spa e Monza. Obiettivo vittoria - Leclerc e Vettel scalpitano : Siamo nel pieno della pausa estiva del Mondiale 2019 di F1. Dopo il trionfo di Lewis Hamilton a Budapest (Ungheria), il Circus ha chiuso i battenti per un po’ e si tornerà in scena a cavallo del mese di agosto e di settembre (30 agosto-1° settembre) per l’appuntamento in Belgio e poi nella settimana successiva a Monza (Italia). Una doppietta a cui la Ferrari tiene particolarmente, da interpretare per certi versi come un’ultima ...

Calcio - Coppa Italia 2019-2020 : successi esterni di Imolese - Carpi - Monza - Südtirol e Feralpisalò : La Coppa Italia di Calcio ha visto nel weekend lo svolgimento del secondo turno eliminatorio: dopo il 5-1 con cui ieri l’Ascoli ha sotterrato la Pro Vercelli, oggi si sono giocate altre diciannove partite. Cinque le vittorie esterne: l’Imolese passa ai rigori con la Juve Stabia, il Monza vince a Benevento, il Carpi espugna Livorno, la Feralpisalò vince a Pordenone ed il Südtirol passa in casa della Virtus Entella. Fattore campo ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora sei la terza forza dietro Mercedes e Red Bull. Lo sviluppo non ha funzionato - Spa e Monza non possono bastare : 61 e 65. No, non sono numeri da giocare sulla ruota di Roma o Firenze, ma su quella di Maranello. E non si tratta di qualcosa di positivo o che possa portare una vincita (visto che siamo in piena febbre da Superenalotto) ma sono un vero e proprio campanello d’allarme. Si trattano, infatti, dei distacchi in secondi accusati a Budapest rispettivamente da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Lewis Hamilton. Solo per un puro ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora arrivano le piste favorevoli! A Spa e Monza conterà il motore : servono due vittorie per dare un senso alla stagione : Guardare l’ordine d’arrivo del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1, e notare i distacchi di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc dalla vetta dal vincitore Lewis Hamilton porta all’analogia con una tappa pirenaica del Tour de France (+61.433s per Vettel 3° e +65.250s per Leclerc 4°). Purtroppo il contesto non è quello del pedale ma di una Rossa che su un tracciato ad alto carico aerodinamico ha ...

Mattia Binotto F1 - GP Ungheria 2019 : “La Ferrari non si adatta al circuito - Spa e Monza favorevoli” : Domenica da dimenticare per la Ferrari che ha concluso il GP di Ungheria con addirittura un minuto di ritardo nei confronti del trionfatore Lewis Hamilton. Le Rosse hanno sofferto tantissimo sul tracciato dell’Hungaroring e non sono mai state protagoniste, Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione appena davanti a Charles Leclerc grazie a un bel sorpasso nel finale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni ...