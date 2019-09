Ecco un nuovo minerale mai visto in natura | arrivato con un meteorite

Scoperto un nuovo cut content di Bloodborne : Ecco la boss fight con Master Willem : Bloodborne è stato uno dei giochi di FromSoftware più amati e, a distanza di qualche anno dalla sua uscita, i fan sono ancora alla ricerca di contenuti e scene tagliate.Tra gli utenti più impegnati in "questo campo" troviamo Lance McDonald che, in passato, ci ha già mostrato alcune chicche di Bloodborne assenti dalla versione finale, come ad esempio il terrificante boss Great One Beast.Il nostro Lance McDonald continua ad andare avanti con il ...

Calciomercato Roma - Ecco l’ufficialità : Smalling è un nuovo calciatore giallorosso : L’AS Roma rende noto di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. “Siamo contenti di aver portato alla Roma un calciatore con l’esperienza internazionale di Smalling”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. “Siamo certi che sarà utile alla ...

Calciomercato Napoli - sfuma definitivamente la pista Icardi : Ecco chi è il nuovo attaccante azzurro : Il club del presidente De Laurentiis ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non si tratta di Mauro Icardi. Il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più l’argentino, preferendo virare su un altro obiettivo, che ha il profilo di Fernando Llorente. Lapresse Svincolatosi dal Tottenham al termine della ...

Camila Cabello sta per tornare con il nuovo album : Ecco gli indizi sui social : Yessa The post Camila Cabello sta per tornare con il nuovo album: ecco gli indizi sui social appeared first on News Mtv Italia.

Reddito di cittadinanza sarà modificato dal nuovo governo : Ecco cosa cambierà : Non solo quota 100. Il Partito democratico, in vista dell'accordo di governo con i pentastellati e della prossima legge di Bilancio, oltre a puntare a un depotenziamento della misura bandiera...

Klopp sul sorteggio : “Ancora il Napoli - sarà emozionante incontrarli di nuovo - Ecco il loro punto di forza” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il sorteggio di Champions League: “Ancora il Napoli! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindi sarà interessante affrontarle”. Il tecnico campione d’Europa sul Napoli : “Un’ottima squadra che ...

Mostra Cinema Venezia - Sandra Milo sul red carpet col nuovo compagno. Lui ha 37 anni in meno : Ecco chi è : Insieme, sul red carpet del Cinema di Venezia, acclamati da curiosi e fotografi. Sandra Milo e il nuovo compagno, Alessandro Rorato, sono stati i protagonisti del gossip estivo. Lei, musa di Federico Fellini e tra le più importanti attrici della storia del Cinema italiano. Lui, 49 anni, è invece un imprenditore trevigiano del settore della ristorazione (è titolare di un noto ristorante a Salgareda). I due si conobbero anni fa proprio a ...

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la data di uscita nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

Un nuovo lavoro e la scoperta di essere incinta : Ecco come dirlo al capo : Happy hour e cene fuori: cosa si può mangiare e bere?Si può mangiare il sushi in gravidanza?Gravidanza e piercing: cosa fare?Tacchi in gravidanza... è pericoloso?In moto col pancione... sì o no?Ci si può sottoporre a piccoli interventi durante la gravidanza?Sesso in gravidanza... si può?Che fare se in casa c'è un gatto?Sport col pancioneOgni anno, stando ai calcoli della charity inglese Maternity Action una donna su 20 è licenziata durante la ...

Samanta Togni ha un nuovo amore Ecco chi è : La maestra di ballo Samanta Togni appare felice tra le braccia di Mario Russo. La storia d’amore tra la Togni e il chirurgo plastico di Napoli dura da qualche settimana, ma da un po’ di giorni è stata resa ufficiale. «Quando siete felici, fateci caso», scrive Samanta su “Instagram” sfoderando un sorriso smagliante e abbracciando il suo nuovo compagno. Samanta Togni è stata legata fino a qualche mese fa all’allenatore ed ex calciatore ...

Ecco altri dettagli tecnici del nuovo smartwatch Fitbit Versa 2 : Oggi sono emersi nuovi dettagli tecnici dello smartwatch Fitbit Versa 2 che impiega un nuovo pannello AMOLED più piccolo da 1,1 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel che dovrebbe ridurre i consumi energetici. La cassa rimane a 41 mm, ma il design è più arrotondato rispetto al modello precedente, inoltre il logo Fitbit scompare dalla vista frontale. L'articolo Ecco altri dettagli tecnici del nuovo smartwatch Fitbit Versa 2 proviene da ...

Serie A - entusiasmo Micchicché : “Date mercato e Boxing Day - Ecco perché abbiamo cambiato di nuovo” : “Ci sono tante novità in Serie A, siamo tutti in attesa. Speriamo in un meraviglioso spettacolo nei 90 anni del girone unico. Con il ritorno del Verona, abbiamo tutte e 12 le squadre che hanno vinto in questi anni ai nastri di partenza“. Un entusiasta Gaetano Miccichè, Presidente della Lega di Serie A, ha presentato su Radio Sportiva il nuovo campionato 2019-20 al via sabato. “La qualità dell’offerta è ...

Emma - il nuovo amore della cantante sarebbe un modello novergese : Ecco di chi si tratta : “L’amore arriverà. Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me”, aveva dichiarato Emma Marrone a Verissimo lo scorso anno. Sembra, stando alle foto e alle indiscrezioni del settimanale Chi, che “quel momento” sia arrivato. L’artista infatti è stata immortalata a Capri in un locale assieme al modello 28enne norvegese Nikolai ...