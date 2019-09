Così la macchina dei ricordi ​plagiava i bambini a Bibbiano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Costanza Tosi I terapeuti di Claudio Foti utilizzavano sui minori dispositivi per curare lo stress traumatico Non solo lavaggi del cervello per indurre aifalsi, giochi dell'orrore per incarnare mostri cattivi che servivano ad impersonificare i genitori dei ragazzini e disegni astratti spacciati per prove schiaccianti, i terapeuti di Claudio Foti utilizzavano sui minori dispositivi per curare lo stress traumatico. In molti, erroneamente, avevano parlato di elettrochoc, promulgando la bufala degli elettrodi attacati alle mani e ai piedini dei, che venivano assaliti da scosse elettriche. In realtà, come avevano specificato gli investigatori di Reggio Emilia, le cose non stavano proprio. Iri sui corpicini deisono stati utilizzati, ma non si trattava di niente di illegale. Nessuna scossa elettrica. Ma la terapia che Foti andava ...

lxznr : GP di Spa, polaroid della mia vita. Per Antoine Hubert purtroppo e un incidente così simile al mio. Ma anche… - bluenetherling : @exmpatia Guarda anche mio padre ha iniziato così, poi pian piano si è ricreduto e ora in macchina non lo toglie più ahahah - alevabenecosi : @DemFerr Si. Cerco di farlo soprattutto in macchina così chi mi vede pensa che stia parlando al telefono in vivavoce -