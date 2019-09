Concorso Agenzia delle Dogane 2019 | i bandi pubblicati

Fonte : leggioggi

(Di martedì 3 settembre 2019) A Luglio e Agosto sono stati3 nuovidel, per l’assunzione di più di cento figure nelle diverse sedi dell’Ente. Le procedure sono volte alla copertura di: 20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia retributiva F3, presso l’e dei monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta; 50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1, presso l’e dei monopoli; 40 posti nel profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Vediamo assieme tutte le informazioni sui. Aggiornamenti sui Concorsi Pubblici: 20 posti seconda area Con la determinazione n. 30130 del 12 ...

Agenzia_Dire : Chi è #MartinEden? Ce lo racconta #LucaMarinelli, protagonista del film in concorso a #Venezia76. Guarda il video… - Agenzia_Dire : 'È stato un sequestro di persona. Siamo stati per cinque ore in aula, non ci hanno permesso di uscire, di andare in… -