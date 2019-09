Children of Morta | l' action RPG di Dead Mage | è disponibile ora su PC

Children of Morta si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 11 bit studios e lo studio di sviluppo Dead Mage sono entusiasti di annunciare che l'attesissimo roguelike Children of Morta arriverà su PC il 3 settembre, mentre le versioni del gioco per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a partire dal 15 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato inoltre un nuovissimo trailer.Children of Morta è la storia di una terra lontana, che però ...