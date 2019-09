9 punti di forza degli introversi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Sono problem solvingSono ben preparatiSono spesso grandi scrittoriSono ascoltatori eccellentiSono pensatori creativiSono buoni amiciSono attenti osservatoriSono indipendenti e auto-motivatiHanno uno stile di leadership unicoProvate a pensarci: di una compagnia, di un gruppo di persone nuove, di chi vi ricorderete il nome o anche solo il volto qualche giorno dopo? Di sicuro di coloro che ridevano, scherzavano, socializzavano. In una parola, delle persone estroverse. Perché sono quelle amano mettersi più in vista, fare amicizia, instaurare un approccio diretto. Cose che raramente farà invece una persona introversa. La riconoscete subito: di solito ama starsene in disparte, scrutare gli altri con attenzione e parla solo se interpellata. Solitamente glivengono spronati a essere un po’ più gioviali e sorridenti, ma non fanno apposta a essere più cupi e pensierosi: è la loro ...

