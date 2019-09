Sconcerti | il silenzio di Scirea | calcio puro | divertito e corretto

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sul Corriere della Sera, Marioricorda Gaetanoa trent’anni dalla morte. Era un giocatore diverso, scrive. Gentile, umile, educato, disponibile e, soprattutto,so. “Ai Mondiali di Spagna aveva 29 anni, era un leader di cui nessuno ricorda adesso niente oltre la presenza. Successe di tutto, fu inventato ilstampa, giocatori, Bearzot e giornalisti vennero vicini alle mani, qualche volta si toccarono anche, ma nessuno riuscì a sentire una parola di”. Per ilsoera “come se ilfosse fosse qualcosa di oltre per lui, come se tutta la vita lo fosse”. Non c’era nulla da discutere, sembrava pensare, in un mondo che aveva dato tutto a chi era partito dal basso, come lui, figlio di un emigrante siciliano che aveva trovato un posto da operaio alla Pirelli e una casa a Cernusco sul ...

