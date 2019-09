Rugby | Test Match 2019 | Italia-Inghilterra Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) Quarto ed ultimo deiestiviper la Nazionalena diche sta affinando al meglio la condizione in vista dell’appuntamento dell’anno: la Coppa del Mondo in Giappone. Si chiude in bellezza con la trasferta in casa dell’, una delle migliori nazionali del globo: gli azzurri guidati da Conor O’Shea vogliono farsi valere, provando magari a limitare il distacco dal XV della Rosa. Andiamo a scoprire ildell’incontro.estateVenerdì 6 settembre ore 20.45Diretta TV su Sky Sport, streaming su Sky Go gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Griffoni

ivanotenneriel1 : RT @Depaninaris: A 27 anni bruscamente smisi di giocare a rugby nell’anno della promozione in serie A. Pensavo: il giorno + brutto della… - Annalagavo : RT @Depaninaris: A 27 anni bruscamente smisi di giocare a rugby nell’anno della promozione in serie A. Pensavo: il giorno + brutto della… - ReiKashino : RT @Depaninaris: A 27 anni bruscamente smisi di giocare a rugby nell’anno della promozione in serie A. Pensavo: il giorno + brutto della… -