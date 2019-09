Programma Pd-M5s | accordo sulla legge elettorale sgonfia-Salvini

**Governo : Programma non chiuso - domani incontro Pd-M5S con Conte** : Roma, 2 set. (AdnKronos) – Il documento programmatico non è stato chiuso stasera a Palazzo Chigi con le delegazioni Pd-M5S che torneranno a incontrarsi nuovamente domani. E’ quanto si apprende da fonti Pd. L'articolo **Governo: programma non chiuso, domani incontro Pd-M5S con Conte** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

VISTO DA SINISTRA/ M5s-Pd - è vera svolta : manca solo un Programma comune... : L'apertura di Beppe Grillo al Pd inaugura una svolta prima impensabile che premia Zingaretti molto più di Renzi e crea una cosa del tutto nuova

"Mi piacerebbe molto che l'Italia desse un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico". Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in esclusiva alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana per i 10 anni del giornale e lo ha fatto per la prima volta in una sede non ufficiale da quando è iniziata la crisi di governo.

Una giornata partita con un faccia a faccia inatteso e terminata, dopo la nuova partita a scacchi tra le delegazioni di Pd e M5s tra "passi avanti" e puntualizzazioni in attesa della sintesi del premier incaricato, con la spinta importante, forse decisiva, di Beppe Grillo. Per la terza volta il fondatore del Movimento interviene nella trattativa per la formazione di un Governo che chiuderebbe la crisi. E questa volta è più esplicito

Conte accelera sul Programma. M5s e Pd parlano di "passi avanti" : Al termine di una giornata che era iniziata con un vertice al Quirinale col Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il premier incaricato, Giuseppe Conte, sembra più vicino a realizzare la sintesi tra le istanze di M5s e del Pd per la formazione del nuovo governo. Se ieri sera, dopo il durissimo intervento di Luigi Di Maio al termine dell'incontro di Conte alla Camera, l'ipotesi di un fallimento definitivo e dello scioglimento delle Camere ...

Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Conte da Mattarella - poi il vertice sul Programma : M5s e Pd continuano a trattare : L'incontro tra Conte e Mattarella non era in agenda e per questo preoccupa qualcuno alla luce delle difficoltà emerse nella...

M5S-Pd - perché l’ultimatum di Di Maio non è sui 20 punti del Programma : I venti punti dell’ultimatum di Luigi Di Maio, guardati nel merito, configurano in realtà una piattaforma che avvicina molto le parti

Se il buongiorno si vede dal mattino, l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la costituzione di un nuovo esecutivo non sembra più così vicino. Il nuovo vertice tra le delegazioni PD e M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte, in precedenza fissato per le 9.30 di oggi, è stato fatto slittare alle 12.Le motivazioni non sono state rese note, ma appare evidente che le tensioni salite ieri sera, quando Luigi Di Maio ha

"Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo".L'incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, "irritato" per le ...