LIVE Berrettini-Rublev | US Open 2019 in DIRETTA | 6-1 6-4 0-1 | il romano avanti due set a

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LATESTUALE GENERALE DEGLI USDALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) 30-0 Rovescio in rete di15-0 Spinge con il drittoe si prende il punto 0-1, stavolta perde il controllo della risposta40-30 Splendida risposta di dritto di! 40-15 Terzo ace di30-15 Non controlla il back di rovescio, che lo mette in corridoio 15-15 Sbaglia in larghezzacon il dritto 15-0 Gran dritto lungolinea vincente diRispuntano dagli spogliatoi primae poiper cominciare, sotto il tetto del Louis Armstrong Stadium chiuso fin dall’inizio della giornata, il terzo set Si sono svuotate entrambe le sedie dei giocatori, qualche minuto di attesa per il terzo set, fino ad ora il tallone d’Achille perche lo ha sempre perso nei ...

Eurosport_IT : Forza, Matteo Berrettini: facci sognare con i quarti di finale!!! ?????? Il match degli US Open tra Berrettini e Rubl… - Eurosport_IT : CHE MISSILE DI BERRETTINI! ?? Matteo parte alla grande nel primo set: 6-1 su Rublev ???? Il match degli US Open è LI… - NicolCrisafulli : RT @Eurosport_IT: CHE MISSILE DI BERRETTINI! ?? Matteo parte alla grande nel primo set: 6-1 su Rublev ???? Il match degli US Open è LIVE su… -