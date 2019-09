Huawei P20 e Huawei P20 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto

Agosto si chiude con il botto per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : arrivano le patch B208 e B229 : arrivano finalmente anche in Europa nuove patch per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare su dispositivi come i vari Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Dopo aver assicurato ai rispettivi target l'aggiornamento con EMUI 9.1, infatti, il brand asiatico introduce in giro per il mondo la prima serie di patch correttive per i dispositivi che sono stati lanciati sul mercato nel corso del 2018. Proviamo dunque a comprendere cosa sia ...

Fino a domenica 1 settembre il Fuori Tutto di Tre con Huawei P20 - P20 Lite e P20 Pro a condizioni super : In questi giorni stiamo assistendo alla chiamata finale per coloro che intendono acquistare un Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite tramite la campagna Fuori Tutto di Tre. Secondo quanto appreso oggi 23 agosto, infatti, la campagna andrà in scadenza domenica 1 settembre, con alcuni cambiamenti rispetto a quanto notato Finora. Ad esempio, si apprende che l'offerta da parte della compagnia telefonica non contempli più il Samsung Galaxy S9. Proviamo ...

Rate a tasso 0 con MediaWorld ad agosto con Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite : offerte in scadenza : Scadono oggi 21 agosto alcune offerte MediaWorld davvero interessanti per gli utenti che sono interessati ad alcuni smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P20 Lite e Huawei Mate 20 Lite. Come osservato ad inizio settimana con una selezione di prodotti disponibili su Amazon, dunque, abbiamo l'ulteriore conferma sul fatto che questo potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa uno smartphone di fascia media. Soprattutto quelli ...

Rilancio inatteso per Huawei P20 Lite e Honor 10 il 19 agosto : ottimi prezzi questo lunedì : Ci sono indicazioni davvero interessanti questo lunedì per tutti coloro che da tempo aspettano una nuova chiamata per l'eventuale acquisto dei vari Huawei P20 Lite e Honor 10. Ci siamo appena messi alle spalle una settimana in cui si sono susseguite alcune promozioni apprezzabili su Amazon, anche a Ferragosto come abbiamo notato con un approfondimento, ma questo 19 agosto occorre un approfondimento ulteriore per inquadrare la situazione con ...

Come risolvere il problema “Impossibile connettersi alla fotocamera” su Huawei Mate 20 Pro - Honor 10 - Honor 8X - Huawei P20 : Impossibile connettersi alla fotocamera su Huawei e Honor la soluzione al messaggio di errore su smartphone Android

Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android : Samsung Galaxy S10e - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Huawei P30 e altri : Oggi sono in offerta Redmi Note 7, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e Huawei P30. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android: Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Huawei P30 e altri proviene da TuttoAndroid.

Occasioni di agosto tra le offerte Amazon - prezzo Huawei P30 Lite e P20 Lite più basso di sempre : Anche ad agosto, anzi soprattutto in questo mese, le offerte Amazon possono nascondere non poche Occasioni interessanti. In questo weekend appena partito, ecco che tra le Occasioni del noto store ci sono due dispositivi bestseller del calibro di Huawei P30 Lite e P20 Lite. Entrambi, raggiungono un prezzo decisamente più basso delle scorse settimane e proprio per questo motivo, le relative promozioni vanno valutate nel dettaglio. Si parte con ...

Aggiornate Huawei P20 e P20 Pro - è arrivata la EMUI 9.1 con una sfilza di novità : Huawei P20 e Huawei P20 Pro sono i primi smartphone a ricevere l'aggiornamento con la EMUI 9.1 fra i tanti per cui il roll out è previsto durante il mese di luglio, come abbiamo visto. L'articolo Aggiornate Huawei P20 e P20 Pro, è arrivata la EMUI 9.1 con una sfilza di novità proviene da TuttoAndroid.

Nessun ritardo più per EMUI 9.1 sui Huawei P20 e P20 Pro - aggiornamento 311 a fine luglio : Finalmente, è proprio il caso di dirlo. EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro è realtà per tutti dispositivi no brand. Il rilascio dei rispettivi firmware è globale e sta investendo, anche se solo gradatamente, anche il nostro paese. Ai primi avvistamenti dell'EMUI 9.1 su Huawei P20 Pro è stato dedicato un doveroso approfondimento sulle pagine di OM solo 3 giorni fa. In un primo momento la release ha riguardato solo la variante premium per ...

Ai nastri di partenza EMUI 9.1 per Huawei P20 Pro : la B11 esordisce in Italia : Il termine massimo per Huawei P20 Pro è ormai alle spalle, almeno per quanto riguarda coloro che erano ansiosi di ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo alcune novità ufficiali che vi abbiamo riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, in riferimento ai device che sono stati lanciati sul mercato Italiano nello scorcio iniziale del 2018, oggi 25 luglio posso darvi finalmente un annuncio molto incoraggiante per tutti. Volendo, anche per ...

Criticati Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite con EMUI 9 su batteria e surriscaldamenti : consigli per tutti : Sono costanti i problemi segnalati negli ultimi tempi da parte coloro che hanno acquistato modelli come i vari Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. In particolare, si parla molto di problemi di surriscaldamento, ma anche di batteria. Persino per il fratello maggiore della famiglia, dopo aver analizzato l'ultimo pacchetto software giunto qui in Italia qualche settimana fa. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino quanto avvenuto, ma soprattutto ...

Huawei P30 Pro - P30 e P20 Pro in forte sconto su eBay insieme a decine di altri smartphone Android : Scopriamo le nuove offerte degli Imperdibili di eBay, che includono una grande quantità di smartphone Android e non solo. Ecco i prodotti più interessanti insieme a un nuovo coupon sconto. L'articolo Huawei P30 Pro, P30 e P20 Pro in forte sconto su eBay insieme a decine di altri smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Slittamento per Huawei P20 e P20 Pro con EMUI 9.1 : nuovo termine massimo per l’aggiornamento : Occorre prendere in esame un nuovo termine massimo, a partire da oggi 22 luglio, per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 a bordo di modelli come Huawei P20 e P20 Pro. I nostri lettori più attenti probabilmente ricorderanno che ad inizio mese abbiamo condiviso sulle nostre pagine un articolo nel quale veniva preannunciato il rollout del pacchetto software entro la fine del mese di luglio, in linea con una ...

Sempre al passo il Huawei P20 Lite in Italia con EMUI 9.1 : dal 19 luglio patch 147 : Il Huawei P20 Lite non perde un colpo, anche in Italia, in riferimento al supporto per gli aggiornamenti software destinati a questo modello. Solo due giorni fa, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia della prima distribuzione in Europa del nuovo firmware 147. In maniera tempestiva, lo stesso identico pacchetto ha cominciato ad essere notificato anche entro i nostri confini, proprio da oggi 19 luglio. Doveroso è dunque fornire ...