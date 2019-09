Eleonore forza il divieto d' ingressoSequestro Gdf | poi lo sbarco

Migranti - nave Eleonore forza il divieto e fa rotta verso Pozzallo. La Finanza pronta al sequestro : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

Migranti - la nave Eleonore forza il blocco e fa rotta su Pozzallo : Ancora senza porto di sbarco anche le navi Mar Jonio (della Ong Mediterranea, con 31 naufraghi) e Alan Kurdi (della Ong tedesca Sea Eye), bloccate da giorni davanti alle acque di Lampedusa. La Alan Kurdi, con 13 Migranti a bordo, è ora in avvicinamento verso Malta

Eleonore - la nave con 104 naufraghi a bordo dichiara lo stato di emergenza e forza il divieto d’ingresso dirigendosi verso Pozzallo : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con 104 naufraghi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acque italiane e dirigendosi verso il porto di Pozzallo. “Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero lì per incontrare l’equipaggio”, scrive su Twitter Lifeline. La Eleonore era intervenuta lunedì scorso per salvare dal naufragio un gommone in ...

