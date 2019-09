Quell’estate del 1924 | il delitto Matteotti

Quell’estate del 2000 : tre nomi per sognare : Samuel, Emerson, Batistuta. Devo confessare che da settimane ormai nella mia mente rimbalzano di continuo questi tre nomi. Effetti della calura estiva sempre più opprimente per chi è ancora impegnato tra scartoffie come il sottoscritto? Non proprio, o almeno non solo. Più penso e rifletto sull’ipotetico trio di nuovi acquisti azzurri Manolas, James Rodriguez ed Icardi ( Lozano va bene uguale, sia chiaro) e più la mia mente va sempre lì: Samuel, ...