L’ultimo abbraccio delle figlie di Paul Walker e di Vin Diesel che scioglie i fan

Fonte : vanityfair

(Di domenica 1 settembre 2019)Tali padri, tali. Così comee Vinerano legati dentro e fuori dal set di Fast and Furious, così Meadowe Hanina Sinclair condividono un’amicizia profonda, sincera. Simbolo di questa complicità è un selfie scattato da Meadow e condiviso su Instagram: «Con il mio angelo», scrive la ragazza radunando migliaia di like e cuoricini. Il fatto che le due ragazze siano amiche, continuando in maniera ideale il rapporto speciale fra, scomparso il 30 novembre del 2013 all’età di 40 anni, e Vin, è qualcosa che commuove i fan e che lascia sperare che, da qualche parte, ...

criptense64 : LA MIGLIORE RISPOSTA ALL'ULTIMO, PIETOSO, MESSAGGIO VIDEO DELLO PSICO-GUITTO CHE, COL CAPPELLO IN MANO, PREGA I GIO… - DragMegDown : RT @Fede_ProudOfLou: L'ultimo abbraccio dei nostri bambini ?????? I'M TOTALLY CRYING #9YearOfOneDirection - patrizia62roma : RT @Nunzia78817818: @patrizia62roma Grazie carissima Patrizia, sì, la S. Messa è trasmessa su Rete 4 ed anche la Domenica su TV 2000 alle 8… -