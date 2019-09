LIVE Sassuolo - Sampdoria | le probabili formazioni Fischio d' inizio ore 20 45

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Criscito su rigore gela la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE risultati prima giornata Serie A, PRIMI TEMPI Cagliari-Brescia 0-0 Spal-Atalanta 2-1 (6′ Di Francesco, 26′ Petagna, Gosens 34′) Roma-Genoa 2-2 (6′ Under, 16′ Pinamonti, 30′ Dzeko, 43′ Criscito (R)) Verona-Bologna 1-1 (15′ Sansone (R), 36′ Veloso) Sampdoria-Lazio 0-1 (37′ Immobile) Torino - Sassuolo 1-0 (14′ Zaza) FINE PRIMI ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Dzeko riporta in vantaggio la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino - Sassuolo 1-0 32′: DE SILVESTRI! Grande inserimento del terzino destro che sfiora il raddoppio di testa. SPAL-ATALANTA 2-1 34′: GOSENS! accorcia LE DISTANZE LA DEA! Grande stacco di testa del terzino sinistro e Atalanta di nuovo in partita! ROMA-GENOA 2-1 30: Dzeko !!!! CHE GOL HA FATTO!? PAZZESCA AZIONE SOLITARIA DEL BOSNIACO. L’ex Manchester City supera tre giocatori ...

Napoli da impazzire - la squadra di Ancelotti strapazza il LIVErpool : il Sassuolo ne rifila 10 al CiLIVErghe - tutte le amichevoli : Il Napoli continua la preparazione per la prossima stagione e ha strapazzato il Liverpool in amichevole, una partita spettacolare per la squadra di Ancelotti che hanno sempre condotto il match, il risultato non è stato mai in discussione, 3-0 che non lascia dubbi. Allo stadio di Murrayfield di Edimburgo a segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes, il tecnico Ancelotti ha schierato in contemporaneamente Callejon, Insigne, Verdi, ...