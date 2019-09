Governo | fonti Pd | ‘da Franceschini contributo per sbloccare situazione’

Governo : fonti Pd - ‘accordo rischia di saltare per ambizioni personali Di Maio’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “L’accordo di Governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum”. Lo dichiarano fonti del Pd. L'articolo Governo: fonti Pd, ‘accordo rischia di saltare per ambizioni personali Di Maio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.